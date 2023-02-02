運輸署本月19日拍賣傳統車牌　330個號碼待價而沽

運輸署宣布，傳統車輛登記號碼拍賣將於本月19日在灣仔香港會議展覽中心新翼L1樓N101會議室舉行。當日將會公開拍賣330個傳統車牌，相關傳統車牌名單已上載至運輸署網頁，市民可自行查詢。

已繳交1,000港元按金作預留登記號碼以待拍賣的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，其底價為1,000港元。否則，申請人所預留的登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。有興趣參與競投的人士亦應先留意以下重點，包括成功競投人士應帶同身份證明文件；若買主與成功競投人士為不同人士，則需提供買主的身份證明文件，以便在成功投得車輛登記號碼後立即辦理登記及付款手續；若買主為有限公司則需提供公司註冊證副本。另外，參與競投人士應帶同註明收款人為「香港特別行政區政府」的劃線支票，或以「易辦事」付款，但期票、現金或其他繳款方式將不被接納。若成功競投人士選擇用支票繳付買價，有關的號碼配予汽車申請須於拍賣日期後首3個工作天待支票確認兌現後，才可完成。

買主須在競投完成後立即以「易辦事」或劃線支票繳付有關的買價，並填妥「車輛登記號碼發售備忘錄」。文件一經簽訂，即不能更改文件內的資料。車輛登記號碼只能配予以買主名義登記的汽車；所有特殊車輛登記號碼均不得轉讓，當以特殊車輛登記號碼登記的汽車過戶時，運輸署會取消該特殊車輛登記號碼的分配。