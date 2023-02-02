疫患赴門診　雖有渠道預約　致電求診均失敗　難為長者

現時71間普通科門診診所已恢復正常服務，並提供2,000個名額以照顧新冠肺炎確診病人。不過，本報記者昨實測預約普通科門診診所，發現情況並不順利。根據醫院管理局早前建議的4個途徑去預約，僅得經醫管局手機應用程式「HA Go」預約方法成功，另3個以電話預約的渠道均多次預約失敗，相信不諳使用智能手機的長者，若確診後將難以利用電話預約求診。

醫管局日前建議數個途徑予確診者預約普通科門診求診，包括致電各普通科門診電話預約系統、致電醫管局支援熱線轉介、7條「關愛預約專線」，以及「HA Go」內的「新冠關愛預約（普通科門診）」程式。

不過，記者嘗試致電各普通科門診電話、醫管局支援熱線轉介，以及7條「關愛預約專線」，嘗試預約九龍灣健康中心普通科門診診所或順利普通科門診診所，全部均以「電話暫時未能接通」或確診者預約名額已滿失敗告吹，期間更被多次轉駁電話。最後於「HA Go」的「新冠關愛預約」程式成功預約，可於24小時後求診，相信不懂使用智能手機的長者或難以成功預約。

政府早前宣布確診者毋須隔離，醫管局轄下71間普通科門診診所由1月30日起恢復正常服務，各診所合共提供逾萬個偶發性疾病診症名額，當中包括2,000個名額照顧新冠確診病人。