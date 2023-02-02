東方日報A1：解禁缺善後措施　各界有苦自己知

新冠確診者本周一起「解禁」毋須隔離，可自由出入所有場所，但港府欠善後措施，部分食肆及私家診所將確診者拒諸門外，不做其生意。平等機會委員會表示，拒絕為確診者提供服務可能違反殘疾歧視條例。病人組織則指私家診所拒絕確診者求診情況不可接受，嚴重剝削病人權益，建議病人可向醫務委員會投訴。議員亦批評港府於復常之路欠公眾教育，令病人遭受歧視，但若「小小事就要告人」，則只會為社會徒添糾紛。

自本周一起，確診者毋須再接受隔離，亦可隨意出入任何場所。有部分食肆近日表明不接受確診者堂食，只提供外賣服務；亦有部分私家診所以沒有新冠口服藥為由，拒絕接收確診者求診。

平等機會委員會表示，確診者進入食肆時，接待職員其實難以判斷該人是否感染新冠病毒，認為食肆應恢復疫情前的日常做法來對待顧客。若食肆及診所把確診者拒諸門外，即對確診者構成較差的待遇，除非相關待遇有合理解釋，否則即屬歧視行為，有可能違反殘疾歧視條例。

至於有私家醫生拒絕接收確診者，平機會則稱現時有醫學意見指若確診者症狀輕微，未必需要特別的新冠藥物，可視作感冒或上呼吸道疾病處理病情，故此解釋未必百分百合理。但該會強調，構成歧視的標準難一刀切，需視乎診所服務範疇、餐廳環境等，暫時亦未收到相關投訴。

病人政策連線主席林志釉表示，近日留意有人指部分私家診所拒絕確診者求診，他重申該情況不可接受，認為此舉將會剝削病人權益。他稱，若私家診所以擔心診所內其他病人有感染風險為由拒絕向確診者提供服務，情況並不合理，因為普通傷風感冒亦會傳染，直言「諗唔到有咩可接受理由拒絕服務」。私家診所若調高針對確診者的收費作婉拒，應事前向病人說明清楚診金，若有問題，醫生需解釋收費基準如何訂明。他稱，病人若遇相關情況可向香港醫務委員會作出投訴，以便醫委會作出調查及跟進。

對於確診者被拒入食肆或私家診所或涉歧視，議員江玉歡形容「疫後重建係需要公眾教育㗎」，認為政府在推出復常措施前應先對食肆及私家診所作出呼籲，避免出現歧視問題，同時亦應該教育市民有同理心及體諒確診者，而確診者中招後亦應多休息，「平時病咗你都唔會想傳染畀人啦」。

江又稱，明白食肆生意難做，雖然平機會明言拒絕病人堂食或涉歧視，但「應該都唔會有人因為咁就去告人」，否則只會為社會製造更多糾紛，呼籲全港各界「大家都要讓步」。

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