高端人才通計劃接逾7千申請　已處理5700宗　獲批者半年內來港　

政府早前推出「搶人才」計劃，引起社會廣泛討論。勞工及福利局局長孫玉菡今日(2日)在電台表示，申請人數超出預期，高端人才通行證計劃於去年12月底至今共收到7,200多個申請，當中5,700多個已處理，其中超過9成符合條件獲批，將於6個月內來港工作或創業，又指歡迎港人回流，會為本地人才提供發展機會。

當局稱，獲批的申請當中由全球百強大學畢業、過去5年內有3年或以上工作經驗類別的佔約一半，認為可補足香港人才缺口，而過去一年的年薪達250萬港元的申請人佔最少。孫玉菡認為，申請人數可反映香港對海外人才而言具有吸引力，通關亦有助增加人才來港發展意欲。另外，當局於今年首季將就13項「人才清單」完成檢討，並會檢視不同發展項目人才短缺的問題，將按照短缺類別檢討，而非層級，但不是基層。

對於港人移民或因工作原因到海外發展，孫玉菡稱，有部分屬暫時性，強調香港是他們成長的地方，無任歡迎他們回流，又指本地人才是根和本，會為他們提供發展機會及處理住屋問題，認為要讓港人相信香港可以安居樂業，是挽留人才的具體和細水長流的方法。