水警買船延誤7年申請額外撥款　費用增至1.88億

警務處水警總區購置新流動應變及指揮平台及兩艘附屬船隻，早於2016年獲立法會撥款1.44億港元，惟因招標失敗及招標延誤等，至今仍未有結果。保安局指由於鋁材價格近年急升，加上新冠疫情及需增設綜合導航系統，故向立法會提出申請4,400萬港元，令總承擔額增至1.88億港元。立法會保安事務委員會下周二(7日)將討論事件。

根據保安局及海事處提交的文件，警務處2012年已檢討，落實推行大型的船隊更換計劃，即透過15個項目採購78艘警輪。當局於2016年獲立法會批准1,444萬港元撥款，採購一艘母船及兩艘附屬船隻。母船用作海上重要行動的現場指揮及行動中心，長約40米，排水量約為250公噸，可容納逾100人，另有一艘子船和一艘氣墊船。

當局指政府船隊採購計劃中因有其他須優先處理項目，採購母船於2018年展開，2021年11月發出招標文件。海事處於2017年8月及12月分別為兩艘附屬船發出招標，惟2018年5月及10月完結仍未能找到符合規定的投標者，2022年3月重新發出招標文件。當局解釋，鋁材價格於2015年至2022年大幅增加140%，運費因疫情在2016年至2021年上升6.7倍。此外，政府擬在母船增設綜合導航系統，故建議增加4,423萬港元以推展項目。