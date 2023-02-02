婦人等送隔離期間猝逝　死因研訊揭被發現時已死最少1天

長期病患婦2020年12月在女兒確診新冠送往隔離後，獨自留家等待送往檢疫中心，惟當局卻一直未有聯絡她，3日後她終被發現倒斃住所。死因庭今（2日）繼續就事件展開研訊。報告顯示死者被發現時，屍體已經出現早期腐化迹象，相信死去不少於1天，死因相信是新冠及冠心病。

死者呂淑嫻終年62歲，生前患糖尿病及腎病等，每日須注射胰島素等藥物控制病情。其同住女兒在2020年12月9日被送往亞博隔離，當局同日向死者簽發檢疫令，死者卻在12月12日被發現倒斃家中睡床。至12月13日，當局始致電聯絡死者。

醫生潘偉明今日作供指，死者高165厘米，重約90公斤，屬於超重。解剖及相關毒理報告顯示，死者血液驗出撲熱息痛，亦有酒精成分，相信是身體死後發酵所致。另外，死者的肺部及呼吸道均有可引致新冠的病毒，其肺部有瀰漫性氣泡損傷，這亦是感染新冠肺炎的徵象。潘相信死者的死因是新冠及冠心病，引致呼吸功能受損及心臟停動。案件會在下周一（6日）續審，屆時會傳召另1名醫生作專家證人，亦是今次研訊最後1名證人。

案件編號：CCDI-367/2021