19人涉助理大示威者逃走　部分人認暴動危駕罪

2019年反修例事件中，香港理工大學校園爆發連場激烈衝突，期間多人涉嫌在何文田一帶，協助理大內的人士逃避警方逮捕。19名懷疑涉案人士全部被控意圖妨礙司法公正罪，當中14人另被控暴動罪，1人另被控危險駕駛罪。這宗區院案件今天（2日）移師至西九龍法院審理。全部被告否認意圖妨礙司法公正罪，4人承認暴動罪，被控危駕罪的懷疑「家長車」車主亦認罪。法官准所有被告繼續保釋。不認罪的被告會在下周一（6日）正式受審。

被告之一陳鎮洋（32歲、建築安全主任）承認危駕罪。據此控罪之案情，2019年11月18日晚上，警方在理大對開行車天橋截查，當時陳駕駛輕型貨車駛至。警方見陳神色慌張，要求他停車受查，但他不理會，試圖倒車逃走，有警員險些受傷。警員亦曾向輕型貨車拔槍警告但無效，輕型貨車直至撞到另一輛車才停下。警方上前將陳拘捕，當時車上有另外6人。被告將就意圖妨礙司法公正罪繼續受審，期間准保釋，但不可駕駛。至於承認暴動罪的4人則為林斌（20歲、學生）、陳俊鋒（20歲、理財顧問）、利文熙（20歲、學生）、及陳宇晴（17歲、學生）。針對他們的案情會在明天（3日）處理。

本案涉及19名被告，4人只面對意圖妨礙司法公正罪，包括何英傑（35歲、船務主任）、冼宏俊（32歲、地盤工人）、林施雅（32歲、秘書）、張頌熙（41歲、商人）。10人則另否認暴動罪，包括伍偉楠（22歲、學生）、梁卓鋒（23歲、建築工人）、麥韜（25歲、健身中心助教）、黃筠喬（17歲、學生）、梁穎欣（30歲、銀行經理）、劉淑華（26歲、網頁設計師）、黃琪峰（22歲、學生）、林鑫濤（21歲、學生）、卓琬宜（18歲、學生）及黎靖言（24歲、項目助理）。

案件編號：DCCC 313,573/2021