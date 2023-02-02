白田邨缺社區設施　當局稱將落區視察　覃德誠斥欠區議會交代

白田邨於1990年起開始分批重建，但缺乏社區設施，居民投訴無門。深水埗區議會環境、衞生及房屋事務委員會今日(2日)在會議上討論相關事項。相關部門稱會檢視情況，將會與區議員吳美落區視察，但深水埗區議會主席覃德誠則不滿部門回覆，稱如每次部門到區議會都「搞大龍鳳」，沒有向區議會詳細交代，情況如同「私了」。吳美則指，「私了」等字眼容易令人誤解。

白田邨環境衞生關注組今(2日)向房屋署及深水埗區議會提交意見書，區議會亦討論相關事宜。覃德誠指部門僅稱會與關注組溝通及落區視察，並沒有交代情況，浪費區議會資源。他又稱情況如同與居民及區議員「私了」，質疑部門每次到區議會「搞大龍鳳」就了事。

惟「私了」字眼惹吳美不滿。她表示「私了」等形容詞容易嚇怕部門，或許部門因此不願意到區內視察，字眼容易令人誤解。委員會主席麥偉明稱，字眼上應清晰讓街坊知道，認為如果沒有出席的人士可能誤解，希望不要用「私了」字眼，直言「唔應該用呢啲、應該用正式字眼」以避免被誤解為其他意思。不過，覃德誠表示同意主席裁決，但不會收回字眼。吳美則重申容易令人誤解。

關注組提交的意見書指出，居民給予邨內公共空間評分僅為5.5分，邨內公共座椅、空地走廊、長者健身設施評分更不合格，分別為3.96、4.29、4.43分，上述指數滿分為10分。他們希望處理區內衞生問題、增設社區設施等、建立有效溝通機制等。房屋署代表接過請願信。