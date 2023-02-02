環鳳街車房爆炸釀3死　2死者遺屬索償案今提訊

慈雲山環鳳街1間車房在2015年4月26日發生大爆炸，造成包括車房東主等3人死亡及9人受傷。除車房東主外，其餘2名死者的家屬及後就事件分別入稟高院向東主遺孀及涉事車房技工索償。該2案今早（2日）於高院聆案官杜潔玲席前提訊。據庭上披露2名被告早前已承認責任，現時只餘賠償額問題待處理。聆案官指由於其中1案現時只索償72.7萬港元，故決定將該案轉介往區域法院處理。至於餘下續由高院審理的案件，就因原告方仍未交齊相關文件，故未能排期審理。聆案官最終將案押後至6月8日再訊，以待各方交齊文件。

於該宗大爆炸身亡的3名死者是男子陳錦波（61歲）、男子胡漢偉（47歲）及女子伍靄霞（65歲），分別是的士司機、車房東主和附近玻璃鏡店東主。而2宗索償案的原告分別是陳錦波的遺產管理人高少賢（譯音）及伍靄霞的丈夫伍乾元，被告分別是涉案車房技工黎駿豪及胡漢偉的遺產管理人曾穎詩。黎俊豪於2020年因該宗爆炸案被裁定3項誤殺罪成被判監8年，現時仍在服刑。黎今早無律師代表，從監獄押解到高院親自應訊。

就陳錦波的案件，原告方現時仍未準備好相關文件。聆案官指由於現時該案索償金額只有約72萬多港元，符合區院的索償金額，加上案件仍需時準備才能審訊，故最終決定將案件轉介往區院審理。至於伍靄霞的案件，則會繼續留在高院處理，但須等待原告方交齊所有相關文件，並押後至6月再訊。被告黎駿豪則表明，就2宗案件的賠償額方面，他均不會向法庭存入任何文件。

案件編號：HCPI 390/2018,HCPI 127/2021