荔枝角道將建資助出售房屋　區議員指犧牲「棚仔」屬可惜

房委會擬在荔枝角道興建一幢約30層高、可提供約240個住宅單位的樓宇。深水埗區議會環境、衞生及房屋事務委員會今日(2日)召開會議，有區議員稱項目犧牲俗稱「棚仔」的欽州街布市場實在可惜；另有區議員稱該地盤如興建公屋不太合適。

區議員李庭豐指，選址犧牲「棚仔」不太好，雖有地方安頓商戶但仍覺得可惜；況且擬建樓宇的住宅單位數量較少，如興建公屋不太支持，促請當局在原址豎立設施介紹過去歷史及文化。區議員袁海文指，不要續談「阿媽係女人」的情況，反而應具體介紹未來規劃，並認為該處不太適合興建公屋，促部門就相關計劃有新進展時再到區議會交代。

政府部門指該地段將會興建資助出售房屋，已經用盡地積比率，地盤內的樹若需移走，就會視乎環境另覓合適位置，亦會做好補償。至於該處的車位數量，政府指會按照規劃標準，主要給入住居民使用，基本不會出售；停車場出入口在荔枝角道，認為有足夠空間。政府又稱，有關社福設施將交由社署跟進，今日未能詳細交代。