基因缺失致乳癌標靶治療無效　港大提出加抑製劑對抗耐藥性

在香港女性中，乳癌是最常見和第三位致命的癌症。管腔型乳癌是最常見的乳癌生物學亞型，佔所有乳癌個案的60%至70%。由於管腔型乳癌細胞內有促進細胞生長的雌激素受體a(ERa)，因此通過抑制劑標靶ERa(荷爾蒙治療)是治療管腔型乳癌的常用方式。不過，有三分之一對荷爾蒙治療有反應的管腔乳癌病人最終會對治療產生耐藥性。AKTIP基因的缺失可見於大約55%的管腔型乳癌病例中。香港大學醫學院研究團隊今日(2日)公布，發現腫瘤抑制基因AKTIP缺失後會促進管腔型乳癌的生長，並增加癌細胞對荷爾蒙治療的耐藥性；研究結果現已發表在學術期刊《Cell Reports》。

由港大醫學院生物醫學學院助理教授張慧婷博士領導研究團隊，針對AKTIP缺失及抑制劑標靶ERa作出研究，結果發現如患者有AKTIP缺失，乳癌細胞對標靶ERa的荷爾蒙治療產生耐藥性。團隊亦發現，癌細胞在ERa受到抑制時，會利用JAK2/STAT3來對抗ERa抑制劑的作用，故抑制JAK2/STAT3能克服乳癌細胞對荷爾蒙治療的耐藥性。

張慧婷表示，研究顯示AKTIP基因缺失是一種驅動管腔乳癌的基因突變，故提出了配合治療，即荷爾蒙治療加JAK2/STAT3抑製劑，以針對具有AKTIP基因缺失的管腔型乳腺腫瘤。她續指，相關方案是透過分析癌患者腫瘤的基因數據制定個人化的治療方案，可有效地攻擊腫瘤細胞，而且對正常細胞的副作用較少。至於JAK2/STAT3抑製劑是否可以逆轉由AKTIP缺失引起的荷爾蒙治療耐藥性，則仍需要進一步研究，但AKTIP基因或可作為預測荷爾蒙治療反應的生物標記，從而改善管腔型乳腺癌的治療策略。