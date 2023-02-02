總商會指樓市過熱已不存在　促政府分階段撤辣　派5千消費券

政府在本月底公布新一份財政預算案。香港總商會今日（2日）發表建議書，當中包括要求政府分階段「撤辣」，以及派發不少於5000港元消費券等。該會指現時經濟仍處於起步階段，不能立即「斷藥」，有必要繼續派發消費券，惟認為無需恒常化。

香港總商會總裁梁兆基表示，樓市「辣招」推出的背景是樓市過熱，所以推出相關措施冷卻樓市，但措施扭曲價格需求，對長遠供應以及市場造成一定影響。他認為現時樓市過熱的條件已不再存在，建議政府分階段「撤辣」。

對於香港出現「財赤」問題，他認為雖然派發消費券會構成一定財政壓力，但相信派發消費券能提早推動本港經濟活動，帶來的庫房收益可能超過消費券支出。不過，他強調無需要恒常派發消費券，相信待經濟回復至正常後，政策的需要亦不大。

香港總商會常務副主席陳瑞娟同樣支持派發消費券，指受疫情等因素打擊，本港經濟元氣大傷，目前處於起步階段，復原需要政府「幫一把」，當局不能立即「斷藥」，認為推出消費券很重要，有助刺激本港經濟。陳又提到上一輪消費券派發約320億港元，可幫助本地生產總值增長約1%，而現時政府財政儲備有約8000億港元，相比起約320億港元的消費券開支，只是很小的數目。