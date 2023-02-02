滑翔傘意外死因研訊舉證完畢　料明退庭商議裁決

商人鍾旭華4年多前到大嶼山玩滑翔傘遇難，經過6日搜救後屍體方被尋回。其死因研訊今（2日）踏入第5日，14名證人全部作供完畢，死者遺孀結案陳詞時哽咽表示，並無意追究或責怪任何人，但希望當局未來可以與時並進，應用資訊科技協助尋找失蹤者。死因裁判官之後開始引導陪審團，認為陪審團可考慮死者是死於意外或死因存疑。料明天（3日）陪審團將會退庭商議裁決。

今次研訊的死者鍾旭華終年41歲，生前為電子貿易公司老闆。他於2018年7月22日失蹤，至7月27日，人員根據死者妻子所提供的兩個坐標搜索，並在坐標位置20米內找到死者。遺孀陳利珊陳詞時指，丈夫熱愛玩滑翔傘，亦有足夠訓練，豈料卻遇上陣風，過程中他從沒放棄，64秒內8度嘗試緊急降落，惟仍難敵大自然威力離世，形容丈夫已盡力，事件屬「好唔好彩」。

陳續稱，翻看調查報告讓她心力交瘁，部分人的工作態度讓她感到難受，但重申無意責怪任何一方，只希望能透過是次研訊，讓彼此學習、發省及改善，包括當局如何與時並進，有效利用資訊科技協助，以及如何妥善利用資源及協調，以免重蹈覆轍。死因裁判官引導陪審團時指，即使拯救行動或有延誤，但也不會影響結論。若陪審員不能確定死者是死於意外，則應判定死因存疑。另外，陪審團提建議時，可循3大範疇考慮，包括滑翔傘運動的規管；拯救失蹤者行動；事後的跟進調查。

案件編號：CCDI-897/2018