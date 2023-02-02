捉賊破案不濟　警察偷拍偷懶濫權樣樣齊

東方傳媒機構(下稱「東方」)一直發揮第四權監察政府，仗義執言，其中《東網視頻》日前便以事實為依歸，發布短片評論警方近期案件的表現，惟遭警方致函指批評偏頗。事實上，警隊近年接連爆出知法犯法醜聞，「蛇王」瀆職、偷拍、偷竊、鬧事、酒後駕駛、行為失德、濫用職權等事件不絕，部分警員的工作表現確實是令人關注，例如有國安公署當值期間，竟在休息室椅子上躺平睡覺，水警當值期間熄閉路電視集體在躉船釣魚，便衣警當值期間偷拍女子等。此外，今日再有交通警自炒，再揭示警員訓練不足的問題。

近年轟動的警隊瀆職蛇王事件，引起公眾高度關注。去年7月，東方獨家揭發軍裝警員於銅鑼灣維景酒店的國安公署當值期間「大覺瞓」夢中護國安，卸槍除鞋打橫躺在休息室內睡覺，毫無妥善管理所持槍枝及彈藥，涉事警員事後辭職了事。去年4月，有警隊長官到馬料水水警基地的警察躉船「辣更」，竟發現有數名警員在躉船上釣魚，經追查後更發現該躉船的閉路電視被人關掉，受查對象多達40至50人，事件交重案組繼續跟進，當中有4人被調職，惟其他受查警員及詳細情況一直未有下文。

警員知法犯法，淪為風化、盜竊、酒駕等案件疑犯，去年1月，一名男警與女網民開房後涉偷竊女網友的信用卡及勒索對方2萬港元，案件仍在審訊當中。同年5月，一名52歲男警被發現在大埔安邦路偷拍一名33歲女子；同月另一名休班警又被揭發在中環一日內偷拍10名女子裙底，於同年12月被判1年感化令。更誇張的是，一名前警員竟被揭要求年幼兒子齊齊看YouTube色情影片自瀆，甚至直播與妻行房，因而被控10項控罪，結果在去年10月被判處監禁4年。

此外，去年11月，一名女警涉在荃灣超市內偷竊一包價值780港元凍肉被捕，事後被停職受查。同年7月，一名28歲PTU男警涉爆竊東九龍總區總部儲物櫃，警方調查逾月才拘捕涉事警員，後者被停職，但案件未有下文。同月，一名39歲女警在屯門市廣場一間店舖盜走店內總值逾600港元的貨物，涉盜竊被捕及停職。

去年10月，一名休班警員與4名男子在屯門當街爭執，休班警與另外兩名男子事後被控「普通襲擊」罪。同年11月，一名休班警在沙田酒吧內與鄰枱酒客爭執，期間更取出委任證高呼「查牌」，並醉酒鬧事。同年5月，一名休班水警駕駛Tesla電動車途經長沙灣撞傷一名男途人後再猛撼麵包店鐵閘，經酒測後證實超標近5倍，涉嫌酒駕被捕，期間更褲子鬆脫「露底」醜態畢呈，事後被停職。

此外，沙田一名休班警去年7月涉光顧火炭工廈賭檔，案件仍在審訊。同年5月，一名31歲男警涉嫌「秘撈」提供性服務，惟與「老相好」交易期間爭執，男警涉取走對方約4,000港元現金後離去，事後被捕及停職。至於濫用職權，在去年6月，啟德某私人屋苑有男女在露台赤裸纏綿遭拍下，卻傳出大批警員未獲授權，便登入內部系統查看涉案女子容貌，並在即時通訊軟件群組內傳閱，事件引起各界嘩然。