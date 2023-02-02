盼防疫措施系統化　當局稱目前應「向前望」而非問責

港府早前表明不同意成立獨立調查委員會對疫情進行調查，指出勞工及福利局與醫院管理局會繼續總結經驗，優化更新指引。勞福局局長孫玉菡接受電台專訪時表示，第5波疫情下，就院舍爆發，已付出巨大代價，後來政府吸取教訓，面臨新一輪疫情時，無論在院舍通風、人手和通報等安排均已有明顯改善，疫苗覆蓋率也很高，第3、4針接種率分別達88%及20%，而隨着香港步入復常，認為有必要研究將相關措施恒常化，構建一套完整系統。至於是否有人需要問責，他則建議應「向前望」，確保再出現衝擊時，「一需要、一撳掣」已隨即有系統應對挑戰。

政府早前推出院舍輸入護理員特別計劃，孫玉菡表示，預計可能全部來自廣東及廣西，如獲批，最快可於下半年來港工作。至於保健員方面，由於其專業水平較高，故全部會維持聘請本地人，並會研究晉升階梯，吸引年輕人入行。他續重申，在推行計劃時已諮詢勞顧會，並非如外界所指，繞過勞顧會。他又特別提到，香港人口老化問題嚴重，亦是不可逆轉的大趨勢，因此「安老」是首要解決的問題，希望5年後任期結束回顧時，會看到安老和人力方面已有一點成果。

另外，政府本周一(1月30日)起取消隔離令，染疫新冠僱員如要放4天或以上有薪病假，需取得醫生證明。孫玉菡表示，相關安排是根據按照過往的《僱傭條例》，亦理解僱員僱主需要時間適應，例如餐飲業界提出有關勤工獎的問題，故當局已更新網站的「常見問題」，就病假問題，解答僱員僱主疑難。

就勞工界有聲音指出，允許僱主承認快測結果，並提供有薪病假。孫玉菡表示，法例上難以透過這種方式處理，如要修改法例，需取得社會共識。他解釋，每個行業的工作環境及情況不同，理解勞資雙方均按合約安排處理有薪病假，「基本上坐埋同一條船」，但相信本港一向勞資關係和諧，已有僱主嘗試與僱員商量理想做法，甚或正研究為確診但如常上班的員工提供合適的工作環境，認為彼此間需互讓互諒及互相協調，相信經過3年抗疫後，勞資雙方均累積豐富經驗，做好防疫措施，減低傳播機會。