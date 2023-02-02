便利店偷啤酒後踢死店員　巴基斯坦籍男子謀殺罪成

巴基斯坦籍港男涉於3年前涉在元朗1間便利店偷取啤酒後逃走。六旬店員追出，反巴漢推倒在地踢頭，結果店員於2日後不治。巴漢否認謀殺罪，於高院原訟庭受審4星期後，至今天（2日）由5男4女組成的陪審團於今早（2日）開始退庭商議裁決，經商議約4個多小時後，一致裁定被告謀殺罪成。雖然謀殺罪依例必定判處終身監禁，但法官仍決定押後下周一（6日）才與被告開審前已認的偷竊罪一同判刑。

現年30歲的被告ISLAM Javed Iqbal，被控於2019年12月30日，在香港謀殺當時61歲的男子鄧忠強。控方指被告在香港出生，過往有1項襲擊案底，於2020年被判囚3星期。已婚的被告過往曾任水手及地盤工人，案發時無業並與父母等同住。

控方案情指，死者為元朗擊壤路1間便利店的助理店員，2019年12月28日晚上，被告進入該便利店取走啤酒，沒有付款便離去，死者遂追出。其後2名印尼女子在安寧路見到死者反遭被告追着，並見到死者跌在地上及遭被告踢頭部，地下則有血，其後死者沒有再動。現場亦有閉路電視拍到當時情況。死者在救護車到場把他送往醫院時已昏迷，並於2日後不治，死因為頭部受傷。

被告於案發翌日在屯門富泰邨一帶被警方以傷人罪拘捕，警誡下否認與案件有關，又否認案發時到過該便利店。不過當進行第3次會面時，被告卻稱因感後悔及內疚，改口承認當日有到便利店偷酒並被死者追趕。他稱死者一路追一路以粗口罵他，被告最初無理會，但死者以帶種族歧視的語句責備他並聲稱要殺死他且襲擊他，被告遂推跌死者並用腳踢死者頭部2下，並見到地上有血。他強調當時是出於自衞，其後便離開現場。

案件編號：HCCC 51/2021