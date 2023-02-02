商會料全面通關後內地旅客達疫前6成　GDP升至4%

有商會今日(2日)舉行新春團拜，該商會會長史立德指香港與內地實現通關後，內地旅客的「回歸」將會是今年香港經濟復甦的最大利好因素，預期今年內地訪港旅客人數可恢復至疫情前的6成水平，幫助旅遊業和相關行業的復甦，並帶動服務貿易輸出加速回升。

在出口方面，現時外部環境極具挑戰，預計今年首季貨品貿易難以走出負增長的困局，但隨着內地加強與國際間的貿易往來，跨境陸路貨運逐步復常，加上內地經濟受內需回暖而觸底回升，預料香港外貿可在下半年重拾升軌，但預計全年平均增長率仍不會超過5%。

對外貿易方面，商會對今年香港經濟前景審慎樂觀，並上調對2023年香港經濟增長預測，由原先預計實質GDP有2.5%的增長率，調高至4%以上。

另外，該會亦會響應「你好 香港」活動，包括提供優惠及機票等，讓訪客看到香港食品、餐飲的優勝面，亦相信可帶動內銷，帶動經濟起飛，但仍然視乎下半年的加息情況。副會長黃家和亦指來港的旅客仍然偏少，一系列的活動可以幫助到餐飲業，又指全行1.7萬多間食肆都已準備好迎接更多遊客來港，而不少餐廳向外型，都希望能夠吸引更多遊客，促當局能夠推出更大優惠。有指下個星期全面通關，他相信短期內遊客難以升至疫情前的情況，但會逐步增加，行業也會受惠。