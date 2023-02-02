新春入場人次創疫情新高　海洋公園擬聘350人應對復甦

受新冠疫情影響，海洋公園3年來首次在農曆新年期間如常開放。園方今日(2日)透露，受惠於中港通關、本地防疫政策放寬，新春入場人次較去年聖誕、萬聖節等旺季多，創疫情以來新高，當中內地遊客佔逾1成。就公園疫情期間獲政府撥款54億港元救亡，主席龐建貽盼客量逐步增加下，盡早做到「收支平衡、自負盈虧」，強調餘下1年多的任期內不想再「攤大手板」向政府申請撥款。

園方指，新春期間非本地遊客數量回升，當中超過1成是內地旅客，通常是來港與親友入園遊玩，惟暫未有內地團客；海外旅客方面，東南亞旅客近期明顯增加，有菲律賓團友新春期間入園遊玩，而公園期望盡快吸引更多東南亞、印度、中東等團客訪港入園，並看好今年入場人次有望逐步增加。至於復甦急需人手，公園指疫情前員工數量約2,000人，目前僅剩1,600人，上月起已開設招聘會，計劃增聘350名人手。

票價方面，海洋公園對上一次加價追溯至2019年6月，至今3年半無加價。園方指，希望提供更多港人門票優惠，加上訪港旅客數量未穩定，憂加價反而會「趕客」。另外，海洋公園早年提出，擬將山上園區發展新的歷險主題區，公園透露最快3月前招標，初步計劃依山興建空中飛索及笨豬跳等，初步估計需時1至2年落成。