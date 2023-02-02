與丈夫涉超市偷竊案　醫管局女高層稱遭警誤導招供

醫生夫婦涉嫌在黃埔1間超市偷竊逾1600港元食物，男方是骨科專科醫生，女方為醫院管理局女高層。2人否認1項盜竊罪，案件今天（2日）在九龍城裁判法院續審。辯方反對將被告招認的錄影會面影片呈堂，今天女被告就此事項作供自辯，稱當時受警員誤導，相信了警員指有否意圖均屬偷竊，且不會留案底只會罰款了事，故她誤以為自己有偷竊，並配合且依照警員指示錄取口供，希望盡快了事。案件押後至2月9日續審。

2名被告趙名宇（47歲、男）及莊慧敏（48歲、女）均報稱醫生。據資料顯示，莊為醫院管理局總行政經理（感染及應急事務），疫情期間曾經多次代表醫管局出席記者會。控罪指，2人於2022年4月23日在九龍黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8港元。當日2名被告曾付款購買23件貨品，但是沒有就小玉西瓜、鹿兒島哈密瓜、日本國產雞胸及海膽等涉案貨品付款。

莊就反對口供等呈堂一事作供，稱雖曾向到場調查的警員指自己無意圖偷竊，或當中存在誤會，惟警員卻指有否意圖並沒分別，只要貨物沒「嘟」機與沒付款便是偷。莊相信警員之言，以為自己是偷竊。而有警員向她們夫婦指，事件不用留案底，及罰款便可了事。她與丈夫商量後相信警員所言，亦感到警員所言有理，故配合警員錄取口供，及依照警員指示說出時、地、人及一時貪心的犯案動機等，及沒察看相關文件便簽署。控方則質疑莊並非在警員誤導、誘使及威嚇等情況下而不自願錄取口供，莊對此不同意。

案件編號 : KCCC 1147/2022