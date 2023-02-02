東方記者採訪黑暴堅守崗位　警員粗暴對待連番爆粗辱罵

2019年反修例風波期間，東方女記者在銅鑼灣採訪期間，被防暴警員無理粗暴對待，手執盾牌推撞，記者立即質問警員為何要推撞她，警員自知理虧，老羞成怒喝罵「收嗲啦」，其餘一批警員「幫拖」加入吆喝，更有人兩度爆粗辱罵「×你老母」。記者之後向投訴警察課投訴，警隊當年接獲事件後致歉。

東方一直秉持求真精神，如實報道社會各項議題，而記者亦不畏艱辛及危險，堅守前線採訪，發揮第四權，惟採訪並非易事。2019年8月，東方女記者與其他傳媒機構的記者在告士打道、伊利莎伯大廈對出進行採訪，當時驅散行動已結束，有防暴警在波斯富街行人路步出。片段可見，一名男警突然無故利用盾牌推撞前方的記者，女記者於是行出馬路問警員：「前面呢位警員點解要推我哋？」此時警員發難叫嚷「嘈咩呀嘈」、「收嗲啦」等毫無意義的字句，女記者多番追問被撞理由，警員均只是不斷「兇記者」。

另一名男警大罵記者：「做咩啫你？」其他警員見狀「幫拖」，一名女警失控呼喝：「你係唔係真係記者嚟(㗎)？」即使女記者展示記者證表明身份，仍遭女警刁難，被屈為「假記者」，另有警員態度惡劣要求記者們除下保護裝備，亦有警員兩度大鬧：「×你老母」，並多番推撞記者，致攝錄機亦出現搖晃。直至一名現場監察員冷靜要求警員不要推撞，緊張氣氛才得以緩和。片段所見，現場有多名記者，涉事警員卻只針對該女記者指罵，似是「欺凌弱小」。