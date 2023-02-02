《東網》幽默評論收警方施壓信　議員評論員質疑試圖滅聲

《東網視頻》以幽默手法作出評論後收到警方施壓信，議員及時事評論員紛紛提出質疑：「蘋果都冇咗，係咪想滅埋東方聲？是否干預新聞自由？」東方曾提倡要撥亂反正，去除戀殖改行中式步操，結果迎來重大革新，警隊都有接受，難以理解為何今次「反枱」不接受批評，是否政治正確的意見才可接受？東方一直揭示社會問題及提出良策，言之有理，政府及執法者理應參考。

立法會議員葛珮帆表示，本港依賴警隊除暴安良、守護治安，市民對警員的表現一直有很高的期望，惟近日有警員被質疑訓練不足，引起社會關注。警方應檢視並確保警員有充足訓練，不斷提高執法水平，讓香港繼續成為世界上最安全的城市之一。東方一直敢於揭示尖銳的社會問題，提出建設性的意見，例如提出紀律部隊全面改行中式步操，實值得各政府部門參考。

前立法會議員、「23萬監察」召集人王國興直言：「我一貫認為對官員也好、執法者也罷，均應『是其是，非其非』，不對的做法自然應批評。」對於東方評論警方近期案件的表現，他反問︰「倘是有事實依據為證的話，有何問題？」又指：「無論有沒有《蘋果日報》，正義公義就如此。」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，東方批評執法部門力有不逮，不單是新聞及言論自由，更是為部門查找不足，對於建設性的批評，實不應「惡人先告狀」。連日來的襲警案，明顯是警員在訓練、經驗或體能上不足，警隊應思考如估提高自衞術培訓、提升體能及運用裝備的能力。

時事資深評論員施友朋也認為，《東網視頻》節目主持人以幽默手法如實反映社會現實，好言相勸，言之有理，提醒警方要多注意平時的體能訓練、散打搏擊，免致在現實環境中，面對不同的疑犯顯得雞手鴨腳，同時免於受到不必要的傷害。有關影片是「責之深，愛之切」！並非警方在信中所指出的「嘲笑」和「偏頗」。

施坦言，夫過者，自大賢所不免；然不害其卒為大賢者，為其能改也，故不貴於無過，而貴於能改過。他不希望警方予人印象不只是抄牌特別快特別醒，而是應對危急事件亦應有一定之能力，而非「輪輪盡盡」。