政Whats噏：還押黃之鋒網上千字文　數欠債張秀賢10年前有迹可尋

早前有網民鬧爆前學民思潮成員、元朗前區議員張秀賢借錢唔還，連涉初選案仍在還押嘅前學民召集人同前香港眾志秘書長黃之鋒，都話今時今日有人對張嘅評價，早喺於10年前已有迹可尋，仲將疑點逐一講出嚟，話過往冇公開過，但當事態嚴重到咁嘅地步，佢覺得該更整全地呈現，引以為鑑。

黃之鋒今晚(2日)喺社交平台上載千字貼文，講述張秀賢被追債事件。佢話唔少報道簡述張係前學民成員同埋「曾與黃之鋒並肩」，查實學民運作將近5年，張只係待過一年半左右。

點解10年前有迹可尋？貼文中話早喺2013年入秋前後，正值學民內部職位嘅換屆選舉，當時張秀賢未能連任學民發言人，期間發生兩件事情值得斟酌，其一係張喺書展經「Roundtable」推出新書《90後是咁樣的》文集，當中8成輯錄文章都係來自多位學民成員撰寫，然而所得版稅卻由張一人淨袋，惹起組織內非議；其二喺換屆投票前嘅質詢環節，張既不承認亦不否定自己有跟建制陣營嘅「中間人」打交道，遭同儕質問「你點睇被統戰收編？」事隔多年仍記得張回應時含糊其詞，支吾以對卻又情緒激動，結果佢喺落選後就退出學民。

黃又話到咗2014爆發違法佔領中環行動(佔中)，期間同政府官員面談嘅5個學聯代表，並唔包括張秀賢在內，張當日只擔任集會司儀，據悉亦因為有同輩擔心張同「中間人」過從甚密有關。喺佔中後知道有關資訊，黃亦感不解同驚訝，點解張喺學民同學聯先後都出現「金錢爭議」同「建制往來問題」，之後對更加謹慎。

去到2017年尾，張以一身全藍色衣着打扮參加新界東補選嘅民主派初選，黃選擇咗支持另一候選人，部分「支持學生、支持年輕人」嘅長輩問佢點解唔為同門出身嘅張站台，當時佢嘅判斷仍係唔需要公開直斥張嘅不是。為保陣營團結，若對其他人嘅品格作出公開評斷，覺得唔太合適，但時至今日，債主湧現兼任職親中機構曝光後，倒會想，若果以前表明對張嘅睇法，會唔會少啲人「中伏」呢？