食肆拒接待確診者或違例　林志釉質疑禁染疫學生返校亦屬歧視

新冠確診者的隔離令自本周一(1月30日)起撤銷，惟近日有指個別私家醫生診所拒絕為確診者診症，亦有部分食肆不接受患者堂食，平機會坦言上述舉動或違反《殘疾歧視條例》。香港病人政策連線主席林志釉今(2月2日)接受《東網》訪問時表示，教育局政策亦要求染疫學生在家休養，質疑上述情況如同樣發生在學生上，又會否同樣觸犯有關條例，又認為本港仍需過渡期適應新措施。

平機會主席朱敏健昨(2月)表示，若診所、食肆的服務提供者因對方有殘疾而拒絕接待，可能違反《殘疾歧視條例》，但如果提供服務或會造成很大的困難，就未必屬於違反條例。林志釉坦言，不理解平機會為何理直氣壯，批評餐廳拒絕確診人士堂食可能構成歧視。「過往疫情3年咁耐唔只係確診人士，就算無接種疫苗都唔可以去餐廳，如果咁樣係歧視，以前香港咁多歧視政策，(平機會)主席又唔出聲。他又質疑，現時教育局政策若有學生確診，亦不可上學，反問平機會如何看待此事。

林又指，過去3年面對新冠肺炎這種傳染病，本港一直都以不同防疫措施限制確診者及無接種疫苗的人士，其中食肆因市民進食期間會除口罩，屬於高風險場所，需要特別謹慎，故食肆現在習以為常地對確診人士有憂慮，平機會亦應理解。他續稱，撤銷確診者隔離令剛實行不久，本港需要過渡期適應，認為現時不應過多批評場所不願接待確診者。