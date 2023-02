食安揭疑虛假衞生證明書　調查封存300公斤進口生蠔

本港近日接連有市民進食生蠔後感到不適,多間相關食肆被要度停止出售生蠔。食環署食安中心今日(2日)表示,早前跟進食物事件時,發現少量衞生證明書文件編號有異。中心已即時通知有關駐港總領事館跟進調查,今接獲確認其中6張文件懷疑屬偽造,涉及批次的日本生蠔共約990公斤,中心隨即展開追蹤和跟進行動,並將有關個案轉介執法部門調查。

中心指出,懷疑屬偽造的衞生證明書由一間本地進口商「卓越食品有限公司」提交,有關生蠔的衞生證明書上表明承運商為「日中物產」,目前已分銷至食物業場所。中心已巡查一間相關食肆並抽取一個生蠔樣本作檢測,檢測仍在進行中。該食肆已銷毀其餘的生蠔,另已派員到該生蠔進口商,封存約300公斤進口生蠔,調查工作仍在繼續。中心已即時暫停日本承運商日中物產進口生蠔到本港,另要求相關進口商和食物業處所即時停止供應及出售涉事生蠔。涉事6批生蠔的衞生證明書文件編號包括

「HC20230113001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼171937」、「HC20230106001」、「HC20230110001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼171797」、「HC20230113001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼169548」、「HC20230117001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼 169548」、「HC20230106001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼 169548」。

另外,中心已經加強查核該進口商進口所有生蠔的衞生證明書,初步調查未發現該進口商從其他海外地方進口生蠔的衞生證明書有問題。發言人指出,雖然初步調查顯示是次懷疑偽造衞生證明書乃屬個別事件,中心會和有關當局繼續就事件作深入調查及盡快提供有關調查結果,以避免同類事件發生。