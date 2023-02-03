科大發現罕見腫瘤細胞間諜　揭示不為人知的癌細胞

香港科技大學研究人員研發了一種可為冷凍和新鮮細胞組織樣本同時進行單細胞DNA和RNA測序的新技術，更利用這方法識別出偽裝為正常細胞的罕見腦腫瘤細胞「間諜」。是次發現為一些最複雜和罕見腫瘤的研究帶來突破，並為未來的藥物靶標發現開闢新方向。

腫瘤內的不同細胞基因和分子構造(即細胞異變質性)會影響癌症的病理以及腫瘤產生耐藥性的能力，所以在決定癌症治療方法前進行DNA和RNA測序，可以取得有關腫瘤基因和分子組成的重要資訊。由於我們對癌症所知有限，透過分析DNA和RNA測序所產生的更詳細、不同層面的腫瘤分子數據，或可以對有關癌症的謎團，包括腫瘤復發或對治療產生耐藥性的原因提供更多的線索。大部分現成的臨床癌症樣本是來自冷凍生物樣本庫的冷凍組織，這些樣本目前可以用於腫瘤單細胞RNA測序分析，而利用現有技術對這些冷凍組織同時進行單細胞DNA和RNA測序仍有一定的局限。

由科大生命科學學部及化學與生物工程學系副教授吳若昊及其博士後研究員于雷帶領的團隊開發了一種新型多功能單細胞多組學分析技術scONE-seq。這種技術不僅能分析冷凍細胞及難以取得的細胞類型，如骨骼和大腦；同時也大大簡化了收集腫瘤中的DNA和RNA數據的實驗流程。