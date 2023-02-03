東方日報A1：簡約公屋霸王硬上弓　反對聲音當作耳邊風

「簡約公屋」爭議不絕，其中啟德選址被指諮詢欠奉，當局霸王硬上弓，反對聲音當作耳邊風，政府更直接向質疑簡約公屋的人開火，反問「獅子山精神只是嘴上說說的嗎？」到處辣㷫火頭。政務司副司長卓永興昨於社交網站撰文，指無經歷過惡劣居住環境的人，卻質疑和反對用於改善基層家庭生活環境的簡約公屋，批評他們沒有道德力量去反對這些計劃。而房屋局局長何永賢亦稱，不會再考慮除現時8個選址以外的其他地塊。對於政府「開火還擊」，有議員則批評政府分化社會，認為全港市民均對基層市民抱同理心，但政府解說工作不足，才令社會各界充滿疑慮。

簡約公屋8塊選址包括牛頭角、柴灣、元朗、屯門及備受爭議的啟德等，共建約3萬伙。在所有選址中，位於啟德世運道的地盤最大，將建約1.07萬伙，預計8塊選址的總造價高達259.9億元，高層建築每個單位造價約65萬元、矮層建築每個單位造價約53萬元。不過，房屋局至今未能說明清楚每個單位的造價如何計算，更坦言造價細項難以解說，惹來社會多番質疑。

不過，卓永興卻不甘示弱，昨於社交網站發文稱，公眾對打擊衞生黑點計劃普遍認同，但是當政府協助基層市民早日脫離惡劣居住環境，計劃在啟德和屯門興建簡約公屋時，卻受到質疑和反對。卓永興說，對於質疑和反對興建簡約公屋的人，因大家立場不同，他無意辯駁，但反問：「獅子山精神只是嘴上說說的嗎？」

而何永賢亦有引用該貼文，並稱：「同舟共濟向來都是香港人的精神，希望大家也看到社會上有急切需要、住在惡劣居所的人士。」她又進一步解釋，啟德世運道選址得來不易，不會考慮其他地點，當局樂意聽取意見，惟現時8個選址已是最好的選擇。

規劃署前署長凌嘉勤亦指劏房問題在短期內不能解決，因公屋供應缺口較大，而簡約公屋猶如快版公屋，可改善劏房戶居住環境，有助消減劣質劏房。他形容簡約公屋帶來的社會效益不易用金錢衡量，即便造價較高，但屬社會值得付出的代價。

對於卓永興的指控，一直關注簡約公屋並提出質疑的議員江玉歡表示無意對號入座，但怒斥政府：「問都唔問得呀？好似我哋攪屎棍咁！」她批評政府未有做好解說工作，令社會各界產生顧慮，卓永興的言論猶如指摘議員是「冷血動物」，分化社會各界，直斥是「扣議員帽子」。

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