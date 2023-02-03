公眾街市檔位長期丟空　223「吉舖」下周競投招租

食物環境衞生署轄下公眾街市空置率一直偏高，被社會批評浪費資源。食環署表示，為更有效運用空置的公眾街市攤檔及為市民提供就業機會，轄下32個公眾街市共223個攤檔將於下周二至四(7日至9日)公開競投，月租最平360港元。

相關攤檔可售賣貨品涵蓋非食物類乾貨或濕貨、食物類乾貨或濕貨、冷凍(冰鮮)肉/凍肉、鮮肉、鮮魚、水果、小食、熟食、報紙、燒味和滷味及服務行業等。租約為3年的固定租期，由今年7月1日起生效，租期屆滿後沒有租約續期權利。每月租金競投底價視乎個別檔位的大小及位置，由360至2.85萬港元不等。其中25個是位於通州街臨時街市第1至3座、現用作布藝市場的攤檔，攤檔可售賣布料/絲/蕾絲、衣服、衣服配件、窗簾、毛氈及棉被等的非食物類乾貨，競投底價由2,360港元至3,700港元不等。凡年滿18歲並通常居於香港的人士均可參加攤位競投，為提供機會讓更多人士投得攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增加市民的購物選擇，每名承租人在同一街市租賃攤檔的數目將有所限制。現有的攤檔承租人不得參與同一街市的第1輪攤檔競投，只可於第2輪競投中競投一個攤檔，而任何在去年8月及12月街市公開競投成為檔主的人士，在任何情況下都不得參與競投同一街市的攤檔。

公開競投將於柴灣柴灣道238號青年廣場舉行，九龍區攤檔競投日期為下周二，有64個攤檔可供競投；港島及離島區競投日期為下周三(8日)，可供攤檔數目達70個；新界區競投日期為下周四，有89個攤檔可供競投。公開競投會以「先到先得」形式安排入場，額滿即止。食環署將在每場競投會開始前的30分鐘登記及派發即場競投會的入場票。欲參與競投人士須於競投會場地的等候區輪候，出示其香港身份證或護照作登記以領取該競投會的入場票。此外，競投人士經核實資格後會獲發專屬競投牌作競投之用。