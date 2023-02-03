當局推宣傳活動派50萬張機票　姚柏良指能吸引更多過夜旅客來港

港府昨日(2日)公布「你好，香港！」的全球宣傳活動，圖吸引海內外旅客遊港，其中機場管理局將送出50萬張機票予旅客，再於夏季推出機票抽獎活動，各送出約8萬張免費機票予港人及大灣區居民。立法會議員姚柏良今日(3日)在電台節目表示，本港旅遊業經歷3年冰封期，消費額損失達1萬億港元，業界期望有關宣傳香港的活動盡快推出，認為送免費機票能夠吸引更多過夜旅客來港，提振消費和經濟。

他指出，以往過夜旅客留港期間人均消費6,000多港元，不過夜則為2,000多港元。他續稱，旅遊業仍在復甦初期，人手和資金上均有壓力，航空、酒店和旅行社等都急需人手，冀政府推出復業基金配對資助，協助業界招聘，並考慮准業界輸入從業員。

另外，優質旅遊服務協會主席黃傑龍在電台節目表示，疫情前旅客訪港每年約有8,000萬人次，期望今年能恢復至疫情前的6至7成，政府展開全球大型宣傳活動向旅客釋放本港復常訊息，對餐飲生意會有明顯幫助，餐飲零售業界向旅客派發消費優惠，可以鼓勵旅客再次來港。而香港專業教育學院酒店及旅遊系前系主任黃家榮則關注，短期內派出50萬張機票，航空公司運力能否應對，他指下一個旅遊旺季是復活節，甚至要到6月，本港送出的免費機票應盡量延長旅客使用限期，方便籌備旅程，提高來港的吸引力。