內地恢復赴港跟團遊　機票瞬時搜索量增7倍

內地周五（3日）宣布，下周一（6日）起全面與港澳通關，並恢復內地居民與港澳團隊旅遊經營活動。旅遊平台攜程數據顯示，通知發出後港澳目的地搜索量瞬時大漲逾3倍，連帶港澳跟團遊產品瀏覽上漲180%。去哪兒平台數據則顯示，自消息發布起半小時內，往返香港機票瞬時搜索量增長7倍。

內媒報道，攜程第一時間上線近百項港澳團隊遊產品，包括半自助、私家團、自由行打包、目的地參團等多種品類，為用戶提供各類旅行選擇。攜程統計顯示，截至周三（1日），內地至香港直飛航班每周班次近270班，始發地包含北京、上海、廣州、成都、福州、南京等26座城市，其中合肥、無錫、南昌、溫州本月起重新復飛。在去哪兒平台上，今年農曆新年期間，赴港機票預訂量同比增長5.5倍，預訂量位列目的地第二名。

攜程團隊遊高層指，新措施將進一步激發內地遊客對港澳旅遊的消費需求，也為赴港澳旅遊提供了更便捷的方式。中山大學旅遊學院教授曾國軍表示，港澳跟團遊一旦恢復，將直接促進內地旅客數量回升，進而帶動港澳旅遊酒店、餐飲、購物、娛樂等產業的復甦，促進旅遊就業；又指跟團遊很好地保障旅遊質量，鼓勵三地旅行社積極對接，拓展合作機會。