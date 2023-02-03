通關首月疫情無反彈　輸入病毒風險低　未見內地人「衝關」求診

中港兩地首階段通關接近一個月，本港新冠疫情未見急轉直下，港府指從1月8日兩地通關起至1月29日，每日確診個案已由超過1.4萬宗降至3,000宗，跌幅達80%；污水監測中的人均病毒量亦大幅回落90%，而輸入個案只佔本地整體確診個案約2.6%的低水平，當中內地輸入個案更只佔當中約16%，反映由內地輸入病毒的風險低。與此同時，非符合資格人士到急診室求診的人數，亦未有因為首階段通關而明顯上升。

而兩地將於下周一(2月6日)起全面通關，當局說會與私營醫療機構保持聯繫，確保醫療物資、新冠口服藥等供應穩定，亦會向合資格私家醫生提供口服藥，免費為合資格、合適病人提供使用，而醫生亦可自行採購藥物。醫院管理局亦已加強服務，支援社區確診病人及提供治療，並續預留名額予高風險病人。港府強調新冠病毒並未完全消失，會監視復常過程的數據，而公私營醫療均會提升應對能力，有信心醫療服務能維持正常。

港府又補充，會檢視社區隔離設施的用途，按目前數據考慮撤走部分隔離設施，其餘可作青年宿舍等短期用途，但由於長期使用這些設施需考慮付出大量維修資源，尤其風季和雨季需提防水浸，未必適合長用，重申會全盤考慮各因素決定處置方式。