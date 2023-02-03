議員轟鐵路興建「決而不行」　港府指4項工程將動土

運輸及物流局於立法會鐵路事宜小組委員會講述《鐵路發展策略2014》表示，屯門南延線、東涌線延線和北環線第1期古洞站的工程，預計今年動工，將於2027至2030年陸續落成，洪水橋站及北環線主線亦會在今屆政府任期內動工，料2030年及2034年落成，惟有關工程面對挑戰，落成時間受詳細規劃及研究影響，可能會受到調整。

路政署表示，《鐵路發展策略》中提出的南港島線西段，因要配合華富邨重建，預料在2027至28年居民搬遷後才可開展相關工程項目；東九龍線正研究以高架無軌捷運系統，代替重鐵方案，今年年中完成技術研究；北港島線則需配合交椅洲人工島發展。

有議員對多個鐵路項目實際落成的時間都較原定計劃延遲表示不滿意。議員盧偉國指，有關措施是「決而不行」，指有關當局較早前表示洪水橋站原定明年竣工，但到現在仍未動工，相關工程更需要6年時間，關注可否減少工程時間。另有議員指出，港府在興建啟德單軌鐵路「走數」，而近日當局亦表示以東九龍作為第2個核心商業區願景沒有改變，關心能否再考慮相關鐵路的研究。

運輸及物流局副秘書長黃珮玟不同意有關講法，指發展策略提出的7個鐵路項目，有4個即將動工，另外3條鐵路已有初步時間表及完成研究報告的時間，明白市民的關注，當局的目標是爭取盡快落成，會與建造業商討人手安排，透過培訓、招聘及引入科技，提升生產力。