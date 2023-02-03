美跨黨派議員提名黎智英等6港人　競逐諾貝爾和平獎

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）的多名跨黨派議員周四（2日）宣布，提名正被控違反《港區國安法》的香港壹傳媒黎智英及天主教榮退主教陳日君等6名港人，競逐今年的諾貝爾和平獎，原因是他們致力捍衞香港自治、人權及法治。

CECC主席史密斯（Christopher Smith）、共同主席默克利（Jeff Merkley），以及兩位前共同主席麥戈文（Jim McGovern）和魯比奧（Marco Rubio）發聲明指，提名黎智英、陳日君、前香港支聯會副主席鄒幸彤、記者何桂藍、香港支聯會前主席兼前立法會議員李卓人、前香港眾志秘書長黃之鋒競逐諾貝爾和平獎。

聲明表示，上述6人獲提名是因為他們是《中英聯合聲明》及《公民及政治權利國際公約》保證下的香港自治、人權和法治的捍衞者，也是數以百萬計和平抗議香港民主自由被港府及內地不斷侵蝕的香港人民代表。聲明強調，國會議員尋求透過提名表彰所有在面對鎮壓時展現勇敢和決心而激勵世界的香港人。

黎智英、陳日君、鄒幸彤、何桂藍、李卓人、黃之鋒全部因涉嫌違反《港區國安法》而被控。其中，已在囚的黎智英被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪，案件定於本年9月開審。