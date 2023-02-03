涉聘請南亞刀手劫逾600萬元　巴籍假難民否認搶劫罪受審

多名南亞漢於2018年在紅磡涉趁2名珠寶公司職員運送巨款時，當街用利刀狂斬職員的腳部，並搶去總值約651萬港元的現金和支票。一名被指是幕後主腦的巴基斯坦籍聲請漢，事後被執法人員拘捕，並被控搶劫罪。被告否認控罪，案件今（3日）在高院開審。控方指，被告有份計劃本案，包括聘請刀手及於幕後指揮。

今受審的被告是現年40歲的Mehmood Arshad，他來自巴基斯坦，持「行街紙」留港。他被控於2018年9月21日，在紅磡鶴園東街與紅磡道交界，連同尼泊爾裔男子Limbu Binod、印度裔男子Sahil Kumar及其他不知名人士搶劫2名男子，劫去74萬美元（折合約573萬港元）、約36萬港元現金，及總值合共54613美元（折合約42萬港元）的5張支票。

控方於開案陳詞指，案發當日早上10時許，2名珠寶公司職員各自孭着一個背囊運錢，期間被多名匪徒用利刀斬腳，並搶走他們背囊，匪徒得手後，分別乘的士及同黨駕駛的私家車逃去。警方接報後展開調查，結果在奧海城對開發現涉案私家車。至於裝着巨款的2個背囊則未能起回。控方形容是次劫案計劃周詳，本案被告事發時並不在場，他是搶劫案的主腦，扮演重要角色。他有份聘請劫匪，以及指示他們如何行事。

案件編號：HCCC 131/2021