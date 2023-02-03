勞工團體反對擴大輸入外勞　憂開先例進一步打爛本地人飯碗

過去一年本地勞工市場飽受疫情衝擊，令一眾打工仔女苦不堪言。工聯會權益委員會今日（3日）舉行記者會，回顧過去一年勞工工作成效，並對政府一系列的勞工政策措施提出建議，包括盡快落實最低工資「一年一檢」，以及檢視平台外送員的保障權益問題。工聯權委副主任林偉江表示反對擴大輸入外勞，憂慮先例一開，會造成漣漪效應，進一步打爛本地人飯碗。

身兼現屆勞顧會委員的林偉江表示，不少行業均出現人手短缺情況，尤其是安老業，故早前政府推出特別計劃，放寬院舍輸入外勞。惟他指出，雖然當局初時有諮詢勞顧會意見，但最終不是經勞顧會審批，況且輸入外勞方面一直已有「補充勞工計劃」，考慮到施政報告曾提及會同時檢視建造、運輸業，故憂慮先例一開，會造成漣漪效應，進一步打爛本地人飯碗。

對於政府近日提出多項修訂，包括將職安健罰則的循簡易程序審訊罪行檢控時限，由增至1年減為9個月。林偉江重申支持將有關期限訂至1年，就目前修訂只增至9個月大感無奈。他解釋，過往大多工業意外中，要成功控告相關持責者均需要一定的搜證時間，加上過去更接獲多名工友反映，指勞工處要求相關僱主提交相關文件時，往往遭到多番阻撓，包括以各種理由遲交相關資料。

工聯權委主任丘耀誠則表示，因應政府最近取消「隔離令」，如員工中招，需要放有薪病假則要有醫生證明。不過有不少工友曾反映，擔心領取病假紙時會出現困難，包括或領取不足4日或以上病假，以致遭僱主剋扣薪金、年假，甚或被迫放無薪假等，故呼籲僱主能體諒員工情況，作出適當安排之餘，當局亦可考慮允許僱主承認快速檢測結果，給予員工有薪病假。