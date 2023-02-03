退休警兒子涉2020年暴動管有汽油彈　縱火等4罪罪成2.28判刑

2020年7月有市民上街抗議《港區國安法》實施，期間一名退休警的兒子涉在銅鑼灣管有汽油彈而被捕，他否認2項縱火、管有物品意圖破壞財產及盜竊共4罪。被告在區院經審訊後被法官謝沈智慧裁定面對的全部控罪罪成，須還押至2月28日判刑，期間待索閱其背景報告。

19歲的被告黃梓峻被控於2020年7月1日，在銅鑼灣富明街和波斯富街交界，以及波斯富街的美心西餅外兩處地方，用火損壞一些雜物。他另被控於同日，在銅鑼灣時代廣場中庭管有3個汽油彈和1個打火機，及在香港盜竊1個印有警察字樣的塑膠套。法官裁決時接納執法人員的證供，從有關片段中辨認出被告當日在現場，他的背包中搜獲含易燃液體的玻璃樽樣式，與早前美心西餅被人投擲的汽油彈玻璃樽相類。法官指被告出現在縱火現場，更與縱火者一同行動，認為被告有夥同他人縱火，管有汽油彈的用途主要是破壞財產。被告持有的警察字樣塑膠套，屬執法人員用以控制人流及交通，一般人不會持有或使用，亦沒證據顯示被告有意將膠套歸還，故認為被告是不誠實及剝奪執法人員財物，最終裁定被告全部罪成。

據控方案情指案發當日近傍晚7時，被告身穿白色外套及揹灰色背囊，連同其他人站在富明街及波斯富街交界附近，馬路上堆滿雜物，有人向雜物縱火，被告其後跟隨他人離開。約15分後，被告身穿黑色外套、戴着黑色面罩及揹灰色背囊，連同其他人在波斯富街，向美心西餅捲閘投擲汽油彈，有人撐起雨傘掩護。被告其後在時代廣場中庭被執法人員截停，於背囊發現一件印有「Fuck the Police」字樣的黑色外套，並搜出一個玻璃樽、一堆玻璃碎、一對隔熱手套及一個印有警察字樣的塑膠套，化驗結果顯示玻璃樽內含易燃液體。

案件編號：DCCC 170/2021