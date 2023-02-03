政Whats噏：楊永杰撤遊行無收溫馨提示　工務小組表決不投反對票

政府提出在啟德世運道興建一萬伙簡約公屋，導致區內業主強烈不滿。九龍中直選議員楊永杰早前更一度申請遊行，喺不足一日內就撤回，佢今日(3日)出席「A4」聯盟新春團拜時，強調自己冇收到任何「溫馨提示」，至於下周三(8日)嘅工務小組會議亦不會投下「反對票」，若政府妥善回應則將改投「支持票」。

楊永杰早前指當局在推出項目時冇諮詢居民、冇交代簡約公屋何時「退場」、冇解決區內交通問題，故原本向警方申請下周六(11日)喺啟德車站廣場一帶遊行集會，而喺房屋局急急約談之後，隨即撤回，態度變得咁快，係咪收到「溫馨提示」呢？

佢解釋指冇收到溫馨提示，只不過因為局方主動約談，又承諾啟德嘅簡約公屋唔會多過7年，覺得係釋出「善意」，加上政府將於下周日(5日)與當區區議員見面，所以就先「收貨」，取消集會。之不過佢仍然認為回覆唔夠具體，又批評房屋局依家嘅做事風格少咗諮詢，認為就算局長唔擅長同議員、居民打交道，局內嘅政助都要識。

至於被外界質疑因擁有啟德物業而反對該項目，楊永杰強調與撤銷申請無關，自己只係為當區居民發聲，並冇任何利益衝突。佢又提到，自己2018年購入啟德物業，2020年入伙後一直住在該物業，利益申報表一直公開，又稱出生至今都住在九龍城區，如果有利益衝突，不如唔好選立法會議員、區議員啦，又反問是否因為利益，就連區內建「單軌列車」議題都不能爭取。而議員梁文廣亦幫手解畫，指楊住在啟德能夠直接反映居民意見，不可演繹成因為涉及利益而反對，反正佢都唔賣，樓價影響唔關佢事。

另外，下周三嘅工務小組會議，「A4」聯盟唔會綑綁式投票，楊又指從來不反對興建簡約公屋，不會投下「反對票」，會考慮投「棄權票」，但若政府能夠回應區內交通等問題，則考慮投下「支持票」。至於其他政黨方面，預計都將會投下「支持票」，部分認為計劃執行上如何做得更好係關鍵，僅自由黨表示下周二開黨團會議商討。