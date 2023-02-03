政Whats噏： 中大校友評議會選舉爆DQ爭議　張秀賢插嘴捱轟

近日爆出欠債醜聞嘅前元朗區議員張秀賢再惹是非。話說香港中文大學，其校友評議會日前傳出取消(DQ)三位校友參選常委嘅資格，曾任中大學生會會長嘅張秀賢就喺社交平台貼文，強調須採取必要手段確保中大整體利益，故認同有關做法。張嘅言論惹起好多網民反彈、留言痛斥，亦有人翻佢舊帳，上載2017年一則新聞報道連結，當時張喺一個論壇上批評「有人針對港獨的討論上綱上線。」

中大校友評議會將於本月25日召開周年大會，選出兩名選任常委及兩名補任常委。而現屆校友評議會常委會喺周一(30日)嘅會議中，有該校嘅粵港澳大灣區校友會成員提出，取消其中三位校友嘅參選資格，理由係三人分別有案底、涉暴動案、同曾經發表港獨言論。最終喺不記名投票下，常委會以9:1大比數通過DQ嘅決定。然而，有人質疑《選舉章則》未有授權常委會，可以憑個人喜好去篩選候選人，批評常委會今次做法極不合理。

就校友評議會選舉嘅DQ爭議，張秀賢貼文話校友評議會「是校友的重要平台，不應成為港獨的宣傳平台。如果抱有港獨的政治主張競選評議會，恐怕最後只會傷害中大和香港。」張又強調校友評議會嘅其中一個目標，係「促進大學與公眾之良好關係」，又指校友評議會作為《中大條例》訂明嘅法定組織，需要採取必要手段確保中大整體利益，希望校友「明辨是非，盡量維護中大的形象，主張港獨的人士不應競選評議會職務。」

曾當選中大校友評議會常委、現已流亡英國嘅前九龍城區議員李軒朗就貼文反駁，話有人恐怕持港獨主張者參選會傷害中大和香港，其實由「資深校友」把持嘅常委會拒絕年輕校友參選，勢將造成校友群體世代撕裂更深，對中大長遠發展影響更大。李又話，過去、或現在持某種政見嘅人參選，就一定會影響大學形象嘅講法係「荒謬絕倫」。如果多數校友認為某參選人唔代表佢哋，自然會透過選票反映其意願，根本用不著、亦輪唔到常委會越俎代庖。