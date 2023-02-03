爭執持刀捅傷丈夫　移英港媽因壓力大犯案判緩刑

一名居住在英國沃靈頓的移英香港女子，去年11月因家務問題與丈夫發生衝突，期間更情緒激動，涉嫌手持一把10厘米的長刀捅向丈夫下胸部。英國媒體周三（1日）報道，女子最終獲判入獄12個月，緩刑1年，並需進行為期20日的康復活動。夫婦二人於2011年結婚，育有一名9歲的兒子，他們一家去年才從香港移居英國。

事發於2022年11月5日傍晚6時30分左右，40歲連姓香港女子（洋名：Ching Lin）與伍姓丈夫（洋名：Chiken Eng）購物回家時一直為遲了去特賣場而爭吵，到家後丈夫為避開激烈爭吵而到樓上睡房暫避。連女不依不饒，持刀跟上，顯得憤怒、激動和不高興，眼帶淚光，並摑丈夫一巴。丈夫反摑連女，她用左手持刀並刺向丈夫的下胸部。連女報警把丈夫送院，他因嚴重內出血需接受手術。

報道指，伍男未移民前在跨國銀行任職經理，到英國後需另覓他職，收入大減。伍男指妻子因壓力而犯事，連女的辯護律師則稱當事人無前科，而且傷口是因「拿着刀把丈夫推開」而造成，她傷人後已頓感後悔，並盡力幫助對方。連女對丈夫深感歉意，現在只希望能重回以前作為「孩子媽媽」的角色。法院基於上述求情，作出緩刑判罰。