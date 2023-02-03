沙頭角禁區擬明年初開放　推動文化生態旅遊　設人數上限千人

保安局自去年6月起，展開了開放沙頭角碼頭計劃，市民於周六日可透過參加旅行團使用位於禁區內的沙頭角碼頭，乘船前往荔枝窩、吉澳等鄰近鄉郊地點遊覽，反應良好，據當局向北區區議會送交的文件顯示，建議明年初全面開放沙頭角禁區，中英街除外，為減少對當區居民影響，設每日人數上限為1,000人，並設個人遊，可循網上申請，最快3日獲批。

文件透露，截至去年底，有超過400個旅行團和1.4萬名旅客前往沙頭角碼頭和鄰近地點觀光，當局檢視過開放沙頭角碼頭計劃後，並因應了居民及旅遊業界意見後，建議明年初全面開放沙頭角禁區，考慮到邊境安全及風險，中英街不會開放，冀進一步開放沙頭角，可推動沙頭角的文化生態旅遊發展，為社區創造機遇，亦為居民帶來更多便利。

當局建議全年開放參觀，為避免初期有大量遊客一窩蜂湧至沙頭角，對當地居民造成困擾，每日旅行團總人數上限為700人，每日個人遊旅客人數上限為300人，當天早上7時至晚上9時可在沙頭角逗留。旅客必須向部門申請遊覽當天的禁區許可證，團體可經由旅行團代辦，個人遊則可透過網上遞交申請，以先到先得的方式派發，預計最快3個工作天可獲批，旅客進入禁區可直接出示二維碼供警員查核。個人遊旅客進出沙頭角，必須使用公共運輸服務。

各部門會在開放後密切監察實施情況和加強地區管理，包括加強巡邏及於沙頭角檢查站加派人手處理進出人士及車輛的檢查工作、以及留意街道和海面衞生等；考慮到保安風險，建議在中英街對出的菜園角範圍和臨近邊界位置(新樓街)加設高1.1米至3米不等的圍網/屏障，並在關鍵位置增設警崗及閉路電視等設備；又會在現時屬臨時的中英街檢查崗毗鄰空地建設永久設施，重置檢查站等。局方估計中英街檢查站外會成為「打卡」位，附近空地亦會設置「中英街花園」，供市民休憩。