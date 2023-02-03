涉殺情婦屍體無蹤　已婚男董事否認謀殺案件開審

已婚證券公司男董事2008年起與夜總會舞女發展婚外情關係，更為情婦購置淘大花園單位。3年後戀情敗露，雙方關係轉差。男董事其後涉嫌在單位殺死情婦，然後將屍體放入尼龍袋，再駕車運往將軍澳棄置，之後不忘叫裝修工清空單位及洗車。死者兄長3個月後因胞妹失蹤而報警，事件始東窗事發。惟死者屍體已無法尋回，成為無屍命案。涉案男董事雖曾承認曾殺人，但否認謀殺罪，案件今（3日）在高院開審。控方指，雖然本案沒有人目擊董事殺害女方，但認為陪審團可依賴環境證供作出推論。

現年50歲被告陳文深，洋名Ivan。他被控於2011年10月6日，在港謀殺33歲女子秦嘉儀。事發時被告已婚，育有兩子，於證券公司任董事。控方開案詞指，死者來自四川，2001年與港人結婚，2006年獲單程證來港，翌年她與丈夫離婚。死者曾於夜總會當舞女，2007年認識了被告，其後成為被告情婦。至2009年，死者在被告幫助下，以150萬港元購入案中的淘大花園單位並入住。2011年3月，被告妻子發現丈夫有婚外情，而被告與死者的關係亦出現問題。

控方續指，死者最後一次露面，是在2011年10月5日，當時她返回淘大花園單位，隨後她便芳蹤杳然。翌年1月，死者兄長由內地來港報警。警方展開調查，發現死者曾於10月6日到單位，再落樓買手套、特大保鮮袋、保鮮紙及防臭劑後折返。到10月7日，被告再返回單位，然後將載着尼龍袋的手推車推往停車場，並駕車到將軍澳。2日後，被告找裝修工人把單位清空，請人徹底洗他的車，更假扮死者向她友人等發短訊，聲稱死者想暫居內地。有鄰居指，案發前曾聽到被告與死者口角，及見到死者哭喊。據控方指，被告同意曾在單位殺人再棄屍。

案件編號：HCCC130/2021