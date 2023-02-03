去年12月零售貨值微升1.1%　全年仍較2021年差0.9%

去年全年零售銷售表現較2021年差，政府統計處今日（3日）發表最新的零售業銷貨額數字，雖然去年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為337億港元，較2021年同月上升1.1%，但2022年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,499億港元，較2021年全年下跌0.9%。港府解釋第5波疫情期間的零售銷售表現，對沖近期的升幅。

零售銷貨價值之中，去年12月與前年比較，酒類飲品及煙草的銷貨價值升幅最高，達38.3%；其次為中藥，升16.2%；藥物及化妝品亦上升8.3%，汽車及汽車零件則升7.4%。反之，百貨公司貨品的銷貨價值跌幅最高，達5.7%；家具及固定裝置亦下跌5.3%，而書報、文具及禮品則回落3.4%。

至於去年全年與前年比較，百貨公司貨品的銷貨價值跌幅最高，跌接近9.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件則跌9.3%；服裝亦跌了9%，反而新鮮蔬果的銷貨價值升幅顯著，達8.8%；中藥亦升3.3%；電器及其他未分類耐用消費品則升2.1%。

港府表示，隨着經濟氣氛改善及社交距離措施進一步放寬，零售業總銷貨價值在2022年12月轉為按年上升1.1%，第四季合計錄得0.4%的輕微增長。不過，反映2022年年初本地第5波疫情的嚴重影響，零售業總銷貨價值全年合計輕微下跌0.9%，並預期經濟活動從疫情中復常及預期訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。勞工市場情況改善將提供額外支持。