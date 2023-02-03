商人玩滑翔傘身亡　死因研訊裁定死於意外

商人鍾旭華4年多前到大嶼山玩滑翔傘遇難，經過6日搜救後屍體方被尋回。其死因研訊今(3日)踏入最後一日。陪審團退庭商議約6小時，一致裁定鍾死於意外；另並提出多項建議，包括民航處應規管滑翔傘飛行員須攜帶定位裝置；警方及消防應在搜救訓練上，提升資訊科技搜救技術等。

死因裁判官今續引導陪審團時，提到民航意外調查機構的事件調查報告，對搶救行動的篇幅只得短短4段，對於搶救行動分工及溝通等項目的不足提字不提，而報告建議亦較表面。裁判官昨(2日)引導陪審團時提到，證供顯示鍾多處受傷，並相信在短時間內死亡，推斷他起飛後天氣轉差，風向不適合飛行，其後進入了雲層，繼而失去對滑翔傘的控制，最終於同日下午2時許撞向山坡。以其屍體腐化程度，可推斷鍾被發現時已死去3天以上，但在一周之內。若陪審團接納上述推論，可裁定他「死於意外」，否則可裁定「死因存疑」。

今次研訊的死者鍾旭華終年41歲，生前為電子貿易公司老闆，同時是香港滑翔傘協會會員，獲取中級飛行員資格。他於2018年7月22日失蹤，至7月27日，人員根據死者妻子所提供的兩個坐標搜索，並在坐標位置20米內找到死者。

案件編號：CCDI-897/2018