涉2019年油尖旺暴動　4被告罪成判監58至60個月

2019年11月執法人員封鎖理工大學期間，有市民在油尖旺一帶聚集，試圖以「圍魏救趙」方式營救理大內的示威者。大批人士被捕，當中5人否認暴動罪在區院受審後，其中4人被裁定罪成。該4名被告今（3日）於區域法院被判囚58個月至60個月。法官張潔宜指涉事示威者有備而來，目無法紀，以一連串行為挑戰權威，為案中嚴重之處，法庭量刑時須考慮阻嚇，判處監禁為合適刑罰。

今日面對判刑的4名被告依次是陳思朗（34歲）、朱兆輝（31歲）、梁家樂（21歲）及梁栢熙（28歲）。他們被控於2019年11月18日，在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。除梁家樂被判囚4年10個月外，其餘3名被告同被判囚5年。法官指暴動為嚴重罪行，當日於窩打老道一帶有逾2000名示威者，與僅200名執法人員對峙。示威者不但不理會多次警告，更向執法者使用暴力，如投擲硬物及汽油彈等。示威者大部分黑衣戴口罩，又以雨傘作遮掩，他們明顯知悉行為違法，圖掩飾身份。

法官續指示威者明顯有備而來，具一定組織及計劃，歷時約一小時，更於人煙稠密及商店林立的街道多次投擲汽油彈，漠視風險，造成交通阻塞，而且因要維修受損毀財物，對公共開支定會造成負擔。法官最後考慮到被告非領導角色，亦沒做出實質暴力行為且相對年輕等，判以上述刑期。東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩指，本案為事件中第3宗罪成案件的判刑，於事件中213名被告中的48人已被判罪成。她重申會繼續嚴正執法。

案件編號：DCCC 438/2021