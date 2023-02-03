行人天橋5處隆起至少24毫米　港鐵柴灣站附近工程須暫停

港鐵柴灣站連接寧富街的行人天橋隆起，屋宇署今日(3日)表示，前日(2月1日)接獲港鐵公司報告，位於柴灣利眾街18號地盤的私人發展項目，在進行挖掘與側向承托工程的相關灌漿工序期間，導致涉事天橋上5個監測點的上升紀錄達到24至33毫米，超逾20毫米的預設停工指標，該項目的相關工程已暫停，而署方已連同港鐵，要求負責項目的註冊建築專業人士制訂緩解措施，並採取減少可能對鐵路設施影響的施工方法。

屋宇署當日已派員視察有關行人天橋，確認其結構安全。機電工程署亦已檢視港鐵提交與鐵路運作安全相關的監測紀錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。上述建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。有關部門會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響。

署方又稱，當接獲該發展項目的緩解措施建議或修訂圖則，以及復工要求，屋宇署會以確保鐵路設施結構安全的原則嚴格審批，包括諮詢港鐵及其他相關政府部門。機電工程署亦會確定港鐵有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。此外，若註冊建築專業人士同時建議調整暫停相關工程的指標，屋宇署亦會在諮詢港鐵公司及其他相關政府部門的意見後，按情況考慮註冊建築專業人士提出的建議。當復工要求獲得接納後，屋宇署及機電工程署會向公眾公布有關決定。