涉煽動武力推翻政權及藏武器　武術男教練認罪還押候判

武術男教練被指透過社交網頁宣傳其武術訓練班，煽動他人參加鼓吹以武力推翻政權。執法人員放蛇混入武術班，拘捕該名教練及一名女學員，並分別在2人住所搜獲弩等武器，又搜出男教練的手寫筆記，顯示其圖謀籌組「香港武獨黨」及「軍事學校」欲集結他人，以武力推翻政權。男教練今（3日）於區院承認一項煽動顛覆國家政權罪，並與女學員各承認一項無牌管有槍械罪，法官將案件押後至2月24日判刑，期間男教練須還押候判，女學員則獲准保釋。

2名被告依次是男子黃德強（59歲、武術教練）及女子張文芝（61歲、雜貨採購員）。黃承認於2020年7月1日至2022年3月20日期間，在香港煽動他人，組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國或特區政府中央政權機關。黃與張則再分別承認於去年3月20日管有兩支弩及5支弩。法官下令索閱黃的心理、精神報告，及兩名被告的背景報告。

案情指執法人員去年3月進行網上巡查時，發現兩個Facebook帳戶內，載有多個含顛覆內容的貼文，分別煽動他人參與「集英楊武堂 殺鬼隊訓練班」，又指課堂會傳授武術知識，及學習使用弩及箭的武器，在足夠訓練後，便會以武裝起義推翻中國共產黨及香港政權，並建立影子政權及香港獨立等，並有聯絡電話予有興趣人士。執法人員混入在尖沙咀一單位舉行的武術班，發現男被告為負責人，班上包括女被告等有5名參加者。

執法人員發現單位內貼有示威者常見的海報及人物照片等，亦發現男被告所擁的2部手機，分別登入了涉案的Facebook帳戶。男被告被捕後承認是武術班教練及該些帳戶的使用者，並被搜出手寫筆記，內容顯示他打算成立「香港武獨黨」，又意欲成立軍校、軍隊及提供支援等，意欲推翻香港政府及使香港獲立等。２名被告的住所及後被搜查，男被告住所被搜出2支弩、劍、刀及箭等；女被告住所則被搜出5支弩、刀及箭等。

案件編號：DCCC 798/2022