醫專料疫情過後　來港執業非本地培訓醫生將增加

本港醫學界近日對於應否就疫情組成獨立調查委員會均有不同意見，香港醫學專科學院主席梁嘉傑今日(3日)表示，疫情在內等的任何事件發生後，都需要時間作探討、反思，強調有關過程均「十分有益」，但成立委員會的詳細細節目前仍需時間考慮，包括審視的內容、用多少時間檢討等，「檢討時間、人手都需要成本，可以慢慢傾，唔需要咁快一刀切就決定做定唔做」。針對醫護人手問題，醫專預料疫情過後申請來港執業非本地培訓醫生將會增加。

面對近期移民潮令醫護人手不足問題惡化，醫專副主席(一般事務)周雨發今表示，不少專科醫生擔任培訓角色，故醫生流失會影響有關培訓。立法會早前通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許指定院校畢業的非本地培訓醫生，來港工作5年後免試註冊。梁嘉傑指，醫生註冊條例修訂後，至今有10多名經特別註冊的非本地培訓醫生正接受評核。他認為，疫情後期間，未必吸引到非本地培訓醫生在港執業，相信在疫情後申請人數會增加。至於港府研究特別註冊的醫生，需在公營醫療機構服務至少5年，梁對此抱開放態度，認為港府的要求及安排，能讓他們對整體醫學知識上有幫助，相信對將來的基層醫療發展都有好處，而在專科培訓後才在公營系統服務，對醫生的培訓有益處。

針對女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診期間，疑因開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。兩名醫生事隔6年被控誤殺，惹來醫學界極大回響。梁嘉傑今日亦有回應事件，指誤殺屬刑事問題，醫專不會說明何謂誤殺或發出法律界線指引。被問到有醫生被控誤殺，會否令非本地培訓醫生不敢來港執業，周雨發表示醫專十分關注、擔心有醫生被控誤殺，不過他認為這並非影響他們是否來港執業的重要因素，因為海外醫生到異地工作一定有更重要的考慮因素，例如家庭等。