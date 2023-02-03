將軍澳綫列車「甩卡」事故　套環鬆脫涉原廠未有效固定

港鐵公布去年12月5日將軍澳綫列車幾乎「甩卡」事故的調查報告。報告確認事故成因是列車第6卡車廂中的半永久車鈎裝置內，一個用於固定緩衝器的套環鬆脫，致緩衝器移位。調查委員會認為，套環鬆脫最可能成因是在原廠生產時，未有效地使用螺絲固定劑(Loctite)於螺紋上，使套環不能永久固定，而經多年使用後，致套環鬆脫。

港鐵有部分列車的車鈎裝置亦使用同類型緩衝器，港鐵已拆開車卡之間同類車鈎裝置內的緩衝器作檢查，並確認未有發現任何套環鬆動的情況。除了拆開車卡之間同類車鈎裝置內的緩衝器檢查外，港鐵正積極落實報告內的改善建議，包括在本月底前完成進一步加固全綫列車的同類型套環，同時亦要求供應商逐步更換為設計優化的緩衝器，以及探討使用科技以監測緩衝器的情況。

去年12月5日早上，一列往北角方向的將軍澳綫列車在即將駛入將軍澳站時，因列車第6及第7卡車廂之間的車間通道有異常伸延，列車故障保護裝置在偵測到有關情況時被啟動，並及時制停列車。將軍澳綫調景嶺來往寶琳及康城站的列車服務一度暫停，並在當日約中午回復正常。