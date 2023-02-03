發展創科障礙多　孫東指資金是重要一環

香港銳意發展創科，但成績乏善可陳。創新及科技局局長孫東今日(3日)出席交流會，向業界簡介並討論，去年年底政府推出的創科藍圖。會上有人批評政府未有為創科業界提供足夠支援，未能帶動投資氛圍；亦有人質疑創科界與大學聯繫不夠，期望有機制可以他們共同研究，做到「產、學、研」合作。孫東同意資金相當問題重要，認為政府成立「共同投資基金」，是邁出重要一步。

有出席會議的創科界人士指出本地的初創氣氛並不熱烈，香港雖是國際金融中心，但未能吸引外資挹注本地創科產業，促請大學和政府有必要在多個層面支持初創企業，營造良好投資環境，完善監管機制以配合行業需要；另有人質疑，本港大學的科研成果不能「落地」，指大學教授產出不少優質論文，惟往往「無人用」，要求加強創科界與大學聯繫，做到「產、學、研」合作。

孫東承認香港的創科生態比較「年青」，同意資金是重要一環，指以往政府以「大市場、小政府」為原則，現已邁出重要的一步，成立共同投資基金扶助企業。他又認為香港過去在招聘人才方面「做得不錯」，惟近年吸引力有所下降，當局非常「焦急」，會推出了不同措施。