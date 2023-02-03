下周一通關即有內地旅遊團訪港　業界指本地接待力回復需時半年

中港兩地將於下周一(6日)起全面通關，旅遊業、酒店業及飲食業均預期生意會逐步增長。旅遊促進會總幹事崔定邦向《東網》表示，港府撤銷內地入境人數及核酸要求等限制均有助旅遊業復甦，其中取消海外旅客打針的要求更有助提升本港競爭力，與鄰近地區看齊。崔提到，內地旅行社已積極舉辦香港團，相信全面開關初期每周會有2至3團經香園圍口岸來港，但由於內地旅客來港需簽注等，加上本地的接待能力未回復，近800輛旅遊巴仍閒置，相信要回復昔日單日過百內地團的情況，需要至少半年至一年。

旅遊業議會主席徐王美倫更透露，已有內地團打算於全面通關首日來港旅遊，但數量不多。不過，以往眾多外國人以「一程多站」模式來港旅遊，即只逗留本港兩三天便前往內地城市，而於「全面開關」下，過關內地的人，若未留港足一周，便需額外出示核酸檢測證明。徐王美倫認為，雖旅客遊港後仍可選到澳門繼續旅程，但相關措施仍會削減對海外旅客來港的吸引力，期望當局逐步取步檢測限制。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍則指，首階段通關下，本地酒店於農曆新年假期間的入住率微升，主要集中旅遊旺區，入住率達80%至90%，但非旅遊區入住率仍偏低，整體上升60%。她相信兩地全面通關後，酒店入住率會逐步上升，但初期旅客未必會湧來港，於五一黃金周等長假期時，能帶動非旺區的酒店入住情況，又說酒店業界已大舉招聘，準備接待海內外旅客。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯則指，與內地全面通關有助帶動零售、餐飲消費鏈，但2月及新年後是傳統旅遊淡季，現時放寬未必會令旅客量一下子急增，飲食業生意額只會有10%至15%的增長，但對全年的旅遊餐飲業表現持非常正面樂觀，期望年尾遊客生意可回復至疫情前80%至90%。