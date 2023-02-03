仁義東方行善招惡果　警只愛唱好實話當偏頗

東方傳媒機構(下稱「東方」)為民喉舌，仗義執言，《東網視頻》日前發布短片評論警方近期案件的表現，作出善意提醒，竟收到警方致函指摘偏頗，令輿論嘩然。事實上，東方一直關注警隊，例如兩代警務處處長鄧炳強及蕭澤頤上場時，均有大事宣揚，卻從未受到警方指摘；東方素以仁義著稱，得悉水警女高級督察林婉儀追截私梟大飛時墮海殉職，更向家屬捐出100萬元慰問金送暖。作為有情有義有善心的傳媒，以恨鐵不成鋼之心獻策，卻換來一封施壓信滅聲。

作為本港第一大報業集團，東方一直公正報道，不偏不倚，監察政府發揮第四權天職。不過，時事評論節目以幽默手法探討警方執法能力卻遭噤聲。事實上，東方支持依法執法，2019年鄧炳強成為「一哥」，上任後接受東方獨家訪問，東方以大篇幅全版報道，大字標題指他「剛柔並濟 止暴制亂 還港安寧」；2021年蕭澤頤接棒後亦接受獨家專訪，東方同樣以全版報道，指他痛心青少年受荼毒，會傾力助重回正軌。

東方實話實說，指警務工作艱辛，遭大規模抹黑，建議要爭取支持建立警民互信，尤其是年輕人，並認同警隊應打擊「假新聞、假消息」。鄧炳強為答謝東方支持警隊，親自致送防暴警公仔高舉「香港人人睇東方」旗仔的模型作為禮物；蕭澤頤同樣為表謝意，致送寫上「東方飛騰」的水晶紀念座。

此外，東方尊敬英勇無畏、盡忠職守的警務人員，2021年林婉儀與同袍在沙洲對開海面執勤期間，所乘的截擊艇遭私梟大飛惡意撞翻，她墮入茫茫大海失蹤，兩天後在大嶼山二澳尋獲其遺體。對於她不幸殉職，東方捐出100萬元慰問金予她的父母，並派員到灣仔警察總部送上支票。林的家屬指他們一家上下對於東方給予的高度關懷，感到非常欣慰及感激。

東方除有情有義外，亦有善心惠澤社會，並成立東方日報慈善基金及太陽報愛心基金，多年來廣獲善長支持，無論環境順逆，歷年來均向無數有需要人士雪中送炭，暖流遍香江。不過，善有惡報，東方屢揭港府施政亂象，屢爆社會黑暗面，因而成為港府官僚及其他邪惡勢力的「眼中釘」，承受百般滋擾和打壓。基於政府對東方的不公平對待，東方迫不得已於2016年停止資助兩個基金。